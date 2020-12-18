Калининградская спортсменка стала двукратной чемпионкой России по плаванию

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Санкт-Петербурге прошел национальный чемпионат по плаванию на «короткой» воде. На водах 25-метрового бассейна местного «Центра плавания» свыше 500 представителей ведущих отечественных школ и вся сборная страны разыграли 46 комплектов наград.

Статус одной из лучших на длинных дистанциях вольным стилем подтвердила мастер спорта России международного класса Анна Егорова. Атлет калининградского Центра спортивной подготовки сборных команд и федерального ЦСКА финишировала первой на 400 и 800 метров «кролем».

В обоих финальных заплывах Анна опередила соперниц с хорошим отрывом. В финале на 800 метров она пришла к финишу за 8 минут 16,26 секунды, а с четырёхсотметровкой справилась за 4 минуты 0,95 секунды. Этим она подтвердила своё международное спортивное звание.

Анна Егорова специализируется на олимпийском плавании в бассейне с длиной дорожек 50 метров. Входит в состав национальной команды и в начале 2020 года завоевала две бронзы интернациональных соревнований под эгидой мировой федерации плавания «FINA Champions Swim Series» на 400 метрах вольным стилем.