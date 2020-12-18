Замминистра строительства России – о Калининграде: Есть города, которые намного хуже

Максим Егоров. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининград в пятницу, 18 декабря, прибыл с визитом замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. Он провел совещание по вопросам реализации в Калининградской области программы формирования комфортной городской среды. После встречи поделился впечатлением о городе.

- Еще в прошлом году, когда я был в Калининграде, я полгорода прошел пешком с министром. Я проблем каких-то не увидел. Я считаю, что есть у нас города, которые намного хуже (смеется). У вас достаточно чистый и уютный город, - говорит Максим Егоров. – А те проекты, которые здесь реализовываются и будут реализовываться, только радуют.

А вот про Калининградскую область прошлых лет замминистра отзывается не лестно.

- Вы вспомните Светлогорск 20 лет назад! Я первый раз был в Калининграде в начале 2000-х, это же было, извините меня, даже страшно смотреть. А как сейчас преображается все! Как преображается сам Калининград, другие города, например, Гусев. Какую там сделали прекрасную площадь. Там был пустырь, непонятные здания полуразрушенные. А сейчас какая красота! – поделился эмоциями заместитель министра.