В Калининграде неизвестные выкрутили лампочки из украшений на площади Победы

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде неизвестные выкрутили лампочки из новогодних украшений, которые установлены на площади Победы. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба городской администрации.

«Новогодние украшения на площади не простояли еще и недели, а 6 лампочкам в арках неизвестные уже «приделали ноги». Так сказать, мелочь, а неприятно», - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что вандалы «украли не у государства, а у всех горожан»

«Там, конечно, ходит охрана, но за всем, особенно в темноте, одновременно не уследишь», - заключили в пресс-службе.