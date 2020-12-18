На выходных в Калининграде пройдут проверки водителей на трезвость

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В Калининградской области на выходных пройдет профилактическая акция ГИБДД «Нетрезвый водитель» В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.

В ГИБДД напоминают, что за нетрезвое вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение на прав на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция также просит очевидцев сообщать о фактам нетрезвого вождения по телефону «горячей линии» 8(4012) 552-811. Остановив пьяного водителя, вы можете спасти чью-то жизнь.