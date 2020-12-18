Калининградец душил сожительницу проводом для зарядки телефона

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На жителя Багратионовского района завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

44-летняя жительница одного из поселков рассказала полицейским, что после словесного конфликта ее сожитель распустил руки. Сначала он несколько раз ударил ее по лицу, а затем схватил провод для зарядки мобильного телефона и начал ее душить, угрожая дальнейшей расправой.

Женщине удалось вырваться и обратиться в полицию. Ее сожителю грозит до двух лет лишения свободы.