Прокуратура обжаловала решение суда по калининградскому «делу врачей»

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В Калининградский областной суд поступило апелляционное представление от прокуратуры по вынесенному решению суда по «делу врачей». Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе суда.

Напомним, 10 декабря 2020 года суд присяжных оправдал экс-руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич. Медиков обвиняли в убийстве глубоко недоношенного ребенка, он родился 6 ноября 2018 года в роддоме № 4. 16 декабря Калининградский областной суд поддержал вердикт присяжных и вынес решение о признании медиков невиновными.

Ранее адвокаты врачей – Камиль Бабасов, Тимур Маршани заявляли журналистам, что гособвинение готовится обжаловать решение суда, что апелляция – это «вполне ожидаемый шаг со стороны прокуратуры».

О дате рассмотрения представления пока не сообщается.

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