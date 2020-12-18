На окраине Калининграда БТР врезался в «Фольксваген»

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На окраине Калининграда столкнулись БТР и «Фольксваген». Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло на перекрестке улицы Дзержинского и окружной. По предварительным данным, бронетранспортер таранил легковушку на перекрестке.

«Мужик на Пассате живой, даже не зажало. Достали через лобовое», - написал один из очевидцев происшествия.

Обстоятельства аварии устанавливаются.