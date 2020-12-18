Калининградец камнем разбил окна в квартире бывшей жены

Желание пообщаться с бывшей женой закончилось для жителя Советска уголовным делом за умышленное повреждение имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Школьной. 47-летний мужчина выпил и решил поговорить с бывшей женой. Однако женщина отказалась пускать его на порог, что сильно задело и расстроило горожанина. Схватив кусок тротуарной плитки, он разбил четыре окна в квартире бывшей, и с гордым видом удалился.

В полиции отметили, что теперь ранее судимому советчанину грозит до двух лет лишения свободы.