Жителя Черняховска избили и ограбили из-за несуществующего долга

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В Черняховске сотрудники уголовного розыска задержали двух уголовников, которые избили и ограбили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

16 декабря ранее судимые горожане затолкали в машину своего знакомого и отвезли в гараж. Там мужчину избили и потребовали вернуть вымышленный долг. Ничего не добившись, они бросили избитого в канаву, предварительно забрав у него куртку, телефон, банковскую карту и ключи от квартиры

39-летнего пострадавшего госпитализировали. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.