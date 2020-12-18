Жителя Черняховска избили и ограбили из-за несуществующего долга

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Фото: Александр Подгорчук
В Черняховске сотрудники уголовного розыска задержали двух уголовников, которые избили и ограбили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
16 декабря ранее судимые горожане затолкали в машину своего знакомого и отвезли в гараж. Там мужчину избили и потребовали вернуть вымышленный долг. Ничего не добившись, они бросили избитого в канаву, предварительно забрав у него куртку, телефон, банковскую карту и ключи от квартиры
39-летнего пострадавшего госпитализировали. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.