После скандала сотрудника «Балтики» на год отстранили от футбола и оштрафовали на 150 тысяч

Сегодня в Москве состоялось заседание Комитета по этике Российского футбольного союза, на котором было принято решение наказать руководителя отдела развития «Балтики» Юрия Аракеляна. Скандал, напомним, разгорелся после ноябрьского матч 25-го тура ФНЛ между калининградцами и московским «Торпедо», во время которого с поля удалили полузащитника «балтийцев» Хуана Мануэля Валенсию. В сторис своей страницы в Инстаграме Аракелян опубликовал гневное обращение к судье матча Юнусу Кошко и предложил ему стретиться один на один.

Комитет по этике РФС решил оштрафовать Аракеляна на 150 тысяч рублей и запретить осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год. При этом первые шесть месяцев, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, остальные - условно.