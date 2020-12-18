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Как разоружались калининградцы в этом году

Жители региона по доброй воле избавились от сотен единиц «огнестрела»
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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За 11 месяцев этого года жители Калининградской области добровольно сдали 262 единицы различного оружия. Об этом сообщили в региональном Управлении Росгвардии, подводя предварительные итоги 2020-го.

За указанный период времени росгвардейцы провели 8758 проверок по месту жительства владельцев гражданского оружия, выявив 514 нарушений и изъяв 296 единиц «огнестрела», а также 190 различных боеприпасов. Кроме того, 89 раз проверяли объекты хранения и использования оружия и боеприпасов юридических лиц – там нарушений выявлено не было. В частных охранных предприятиях проведена 31 проверка и обнаружено 7 нарушений.