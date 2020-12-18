В Калининграде бизнес предложил не сокращать время работы магазинов перед Новым годом

В пятницу состоялось заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, на котором калининградский бизнес представил свои предложения по поводу новых ограничений.

- Мы в бизнес-среде собрали от каждой отрасли свои мнения, замечания и пожелания, - рассказал радиостанции "Бизнес FM Калининград" руководитель компании "Натурово" Александр Иванов. - Что из них будет принято, покажет подписанное постановление губернатором 23 числа.

По словам Иванова, в правительстве состоялся "конструктивный диалог вокруг проекта постановления".

- Власть услышала бизнес, бизнес услышал власть, диалог состоялся. Это большое достижение. Все объединись против болезни. Одно из важных предложений от бизнеса было не сокращать рабочее время торговых точек, ввиду того, что не факт, что это повлечет снижение напряженности. Может произойти наоборот - создаст лишнюю кучность в единицу времени. Это было услышано. Но что будет в постановлении, увидим 23 декабря.