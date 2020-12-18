Компания, благоустраивающая улицу Рокоссовского, подписала декларацию о добросовестном исполнении контрактов

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 6 калининградских компаний подписали декларацию о добросовестном исполнении контрактов. Оформление документов прошло в местном Управлении Федеральной налоговой службы, которая в этом случае выступила инициатором.

- Декларанты подтверждают приверженность честной конкуренции и обязуются следовать определенным правилам и принципам ведения бизнеса при реализации национальных проектов, - разъяснили в пресс-службе правительства. - Речь идет о добросовестном исполнении налоговых обязательств и соблюдении трудовых прав работников. Кроме того, при наличии ресурсов подписавшие декларацию компании будут, как отмечается в декларации, «стремиться своими силами выполнять работы (услуги), приобретать продукцию непосредственно у производителей товаров (работ, услуг), либо организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся их агентами, а также у других добросовестных участников рынка».

Подписанты являются исполнителями государственных и муниципальных контрактов по нацпроектам «Образование», «Здравоохранение», «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда» и «Экология». В их числе, например, «СЗ «Акстрой» – подрядчик строительства самой большой в регионе, рассчитанной на 1 725 мест, школы на улице Рассветной в Калининграде. Или компания «Мириам», которая занята сразу на пяти объектах: строит спортплощадку в Светлогорске, спортивный центр в Светлом, культурно-досуговый центр в поселке Яснополянка Славского городского округа, благоустраивает территорию парка Беккера в Янтарном, а также проводит реконструкцию улиц Герцена-Рокоссовского в Калининграде.