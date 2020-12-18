Терроризировавший Зеленоградск грабитель и насильник предстанет перед судом

Прокурор Зеленоградского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего калининградца, который ограбил четырех женщин и надругался над одной из них.

Преступления, жертвами которых стали курортницы, были совершены в июне этого года. Обвиняемому инкриминируется целый «букет» статьей УК РФ: «Грабеж», «Кража», «Кража паспорта и иных личных документов», «Разбойное нападение, «Иные насильственные действия сексуального характера, сопряженные с применением насилия к потерпевшей и с угрозой ее убийства», а также «Изнасилование, сопряженное с применением насилия к потерпевшей и с угрозой ее убийства».