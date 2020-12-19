20 пенсионеров, 25 школьников, 26 медработников: кто за сутки заразился коронавирусом в Калининградской области

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирусом заразились еще 199 человек.

По информации регионального оперативного штаба, среди заболевших:

- 54 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 26 медицинских работников;

- 25 учащихся (школы №6, №8, №10, №14, №21, №38, №47, №57, гимназия №1, АПКМК, лицеи №49, №35, №18, №40, гимназия №1 в Калининграде, Михайловская Школа, лицей №5 в Советске, школы №1 и №5 в Светлом, лицей №1 в Балтийске), в том числе по 19 установлен семейный контакт;

- 20 пенсионеров;

- 15 неработающих

- 9 воспитанников детских садов №1, №6, №43, №57 и № 83 в Калининграде, «Солнышко» в Краснознаменске, «Солнышко» в Озерске, №9 в Светлом, в том числе 8 - по семейному контакту

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 9 сотрудников образовательных учреждений;

- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 7 работников торговли;

- 4 сотрудника банков;

- 4 работника охранных предприятий;

- 3 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- 2 работника предприятий с/х.

У большинства заболевших (135 человек) отмечаются симптомы ОРВИ, у 46 пациентов началась пневмония, еще у 18 заразившихся болезнь никак себя не проявила.