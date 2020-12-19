Водитель из Калининграда за полдня перевел мошенникам 500 тысяч рублей

Жертвой телефонных мошенников стал 45-летний водитель из Калининграда. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, преступники позвонили под видом сотрудников банка с московского номера телефона, начинающегося с кода 495. Калининградцу сообщили, что на его банковскую карту «идет атака», а чтобы «вычислить недобросовестных операторов», надо было пойти в отделение и оформить заявку на кредит. Все это время «специалисты центрального офиса» должны были наблюдать за ним через видеокамеры в здании банка, отслеживая действия местных сотрудников.

Калининградец выполнил требования и взял в кредит в общей сложности полмиллиона рублей, а потом «вернул» эти деньги на указанные злоумышленниками счета через банкомат - небольшими суммами по 10-15 тысяч, что заняло у него полдня. При этом мошенники все время были с ним на связи, не прерывали разговор и требовали, чтобы он не клал трубку.

Позже мужчина понял, что его обманули.

- Как признался потерпевший, он был предупрежден о телефонных мошенничествах из СМИ, и даже удивлялся, как это люди могут попадаться на их уловки, но, когда аферисты позвонили лично ему, «впал в панику». Злоумышленники настолько профессионально и уверенно с ним разговаривали, что житель Калининграда как будто попал под гипноз, - рассказали в полиции.