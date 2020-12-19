Из-за пандемии доходы бюджета Калининграда упали почти на 300 миллионов

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Параметры казны Калининграда обсудили на заседании комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности. За 9 месяцев этого года поступило 10,6 миллиарда доходов, что составило 63,3% от плана.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступление налоговых и неналоговых доходов сократилось на 292,1 млн. рублей.

- Уменьшение налоговых поступлений связано эпидемиологической обстановкой. Снижалась бизнес-активность, были введены «налоговые каникулы» для предпринимателей, из-за карантина уменьшились продажи проездных на билетов на общественный транспорт, - прокомметировали в пресс-службе горсовета.

Несмотря на влияние пандемии, в целом доходы выросли на 859,8 миллиона рублей, в том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений.