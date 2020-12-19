Администрация Калининграда предложила установить в Чкаловске памятник норке

. Фото: мэрия Калининграда

В Чкаловске продолжаются работы по очистке реки Голубой, которые вызвали неподдельный интерес у живущей по соседству норки. Зверек принялся регулярно наведываться к рабочим, а те регулярно угощают его чем-нибудь вкусным.

Администрация Калининграда опубликовала фото норки в соцсетя.

«С ней все в порядке, - заверили представители мэрии. - Каждый день приходит, рабочие, которые чистят водоем ее подкармливают (благо рыба в пруду не заканчивается). Тут сегодня возникла идея, изваять небольшую скульптуру зверька, и усадить её после окончания благоустройства где-нибудь на перилах моста, например? Как считаете, стоит ее развивать? С сомом на мосту Высоком вроде неплохо вышло».

Подписчики идею одобрили.