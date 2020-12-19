В ГИБДД сообщили подробности тройного ДТП на Московском проспекте в Калининграде

Авария произошла в пятницу, в 11 часов 44 минуты. «Фольксваген» под управлением 63-летнего водителя выезжал с прилегающей территории на Московский проспект в направлении Южного обхода.

- Водитель не выполнил требование знака 2.4 «Уступи дорогу», в результате чего допустил столкновение с автомобилем марки «Мерседес» под управлением 29 – летнего водителя, и автомобилем марки «Ауди» под управлением 39-летнего водителя, следующими по главной дороге слева, - сообщили в пресс-служюе областного УМВД.

Пострадавшим в результате ДТП оказался водитель «Мерседеса» - он получил травмы.