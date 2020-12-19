В ноябре калининградский аэропорт «Храброво» обслужил более 165 тысяч пассажиров

В ноябре пассажиропоток аэропорта составил 165 544 человека, что меньше на 6% показателей ноября 2019 года. Интересно, что при этом количество пассажиров на внутренних воздушных линиях осталось в пределах прошлогодних показателей - 162 960 человек.

- На международных линиях пассажиропоток снизился на 78,4% по сравнению с ноябрем прошлого года, составив 2 584 человека, - сообщили в пресс-службе «Храброво».

С января по ноябрь 2020 года аэропорт обслужил 1 958 603 человека, что на 11% меньше чем за аналогичный период 2019 года. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях снизился на 2,5%, и составил 1 912 579 человек. На международных рейсах количество пассажиров сократилось почти на 81% - до 46 024 человек.