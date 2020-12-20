Калининградец устроил дебош в кафе на проспекте Мира

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде в кафе-магазине, расположенном на проспекте Мира, один из посетителей устроил дебош. Он внезапно стал агрессивным и принялся выкрикивать нецензурные выражения в адрес окружающих. Требование покинуть помещение мужчина не выполнил, тогда сотрудники заведения и нажали кнопку тревожной сигнализации.

Незамедлительно прибыв по адресу, сотрудники Росгвардии застали мужчину на месте. На замечания и требования росгвардейцев угомониться он не реагировал.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, 56-летний нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции.