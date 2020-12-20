За сутки в Калининградской области выявили 205 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Калининградской области выявили 205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных случаев увеличилось до 158 (+4 случая).

Об этом сообщает Центр по мониторингу за распространением коронавируса.

Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в регионе достигло 15 482 человек. Выздоровевших стало больше на 63, всего 12 142.

Всего же в России за сутки заразились 28 948 человек, выздоровели - 20 915. Летальных исходов зафиксировали 511.

Отметим, вчера в Калининградской области было выявлено 199 новых случаев.