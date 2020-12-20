23 медика и 13 школьников: Кто еще в Калининграде заболел коронавирусом

. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 205 случаев коронавирусной инфекции. Здесь 138 ОРВИ, 56 случаев пневмонии и 11 бессимптомных случаев.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших:

- 50 пенсионеров;

- 23 медработников;

- 10 работающих на промышленных предприятиях;

- 13 сотрудников образовательных учреждений;

- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 15 работников торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник банка;

- работник предприятий сферы услуг;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 13 учащихся, в этом числе по 10 случаям установлен семейный контакт;

- 5 воспитанников детских садов, в этом числе трое по семейному контакту;

- 2 студента (РАНХиГС, колледж мехатроники и пищевой промышленности);

-3 неработающих.