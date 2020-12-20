23 медика и 13 школьников: Кто еще в Калининграде заболел коронавирусом

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Фото: Артем КИЛЬКИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 205 случаев коронавирусной инфекции. Здесь 138 ОРВИ, 56 случаев пневмонии и 11 бессимптомных случаев.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших:
- 50 пенсионеров;
- 23 медработников;
- 10 работающих на промышленных предприятиях;
- 13 сотрудников образовательных учреждений;
- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 15 работников торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник банка;
- работник предприятий сферы услуг;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 13 учащихся, в этом числе по 10 случаям установлен семейный контакт;
- 5 воспитанников детских садов, в этом числе трое по семейному контакту;
- 2 студента (РАНХиГС, колледж мехатроники и пищевой промышленности);
-3 неработающих.