Стало известно, в каких школах и детсадах Калининградской области выявили новые случаи COVID-19

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 205 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе с начала пандемии – 15482 случая.

Среди заболевших оказалось:

5 воспитанников детских садов (№107, 111, 15 Калининграда, детсад №10 г. Светлый, детсад №21 г. Гурьевска).

13 учащихся (школа №9, 29, гимназия №22, лицей №49 Калининград, Орловская школа, школа-интернат №7 пос. Большое Исаково, гимназия №7 г. Балтийск, школа №1 г. Гусева, гимназия №2 г. Черняховска, Озерская школа, Зеленоградская школа).

2 студента (РАНХиГС, колледж мехатроники и пищевой промышленности);

Цифры передает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.