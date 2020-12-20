В Калининграде скончались еще 4 человека с коронавирусом

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининградской области скончались еще 4 человека с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев в регионе увеличилось до 158.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, только за минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировано 205 новых случаев COVID-19.

На 20 декабря на коронавирус обследовано нарастающим итогом 425 007 человек, из них выявлено 15 482 случая заражения (12 142 человека выздоровели).

При этом остаются под медицинским наблюдением 9 921 человек.