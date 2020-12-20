В центре Калининграда мужчина разгромил букмекерскую контору

. Фото: Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в букмекерской конторе на Ленинском проспекте в Калининграде. Там один из посетителей, получив отказ в приеме ставки, начал материться и вести себя агрессивно. Сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, на момент приезда на место наряда вневедомственной охраны, мужчина громил имущество заведения.

«Продолжая свои противоправные действия, он разбил два монитора», - отметили в пресс-службе.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 44-летнего нарушителя общественного порядка.