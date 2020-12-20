В каких городах Калининградской области выявили COVID -19

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Фото: Олег РУКАВИЦЫН
За минувшие сутки коронавирус подтвердился у жителей 17 муниципалитетов Калининградской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Больше всего заболевших насчитали в Калининграде (101 человек). Меньше всего – в Славске, Гвардейске и Нестерове.
В каких муниципалитетах выявили коронавирус:
Гурьевский городской округ — 19;
Советский городской округ — 16;
Черняховский городской округ — 15;
Светловский городской округ — 10;
Багратионовский городской округ — 8;
Гусевский городской округ — 8;
Балтийский городской округ — 6;
Зеленоградский городской округ — 5;
Озёрский городской округ — 5;
Мамоновский городской округ — 3;
Правдинский городской округ — 2;
Светлогорский городской округ — 2;
Краснознаменский городской округ — 2;
Нестеровский городской округ — 1;
Гвардейский городской округ — 1;
Славский городской округ — 1.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 20 декабря на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 425 007 человек, из них выявлено 15 482 случая заражения (12 142 человека выздоровели), умерли 158, остаются под медицинским наблюдением 9 921 человек.