В каких городах Калининградской области выявили COVID -19

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у жителей 17 муниципалитетов Калининградской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших насчитали в Калининграде (101 человек). Меньше всего – в Славске, Гвардейске и Нестерове.

В каких муниципалитетах выявили коронавирус:

Гурьевский городской округ — 19;

Советский городской округ — 16;

Черняховский городской округ — 15;

Светловский городской округ — 10;

Багратионовский городской округ — 8;

Гусевский городской округ — 8;

Балтийский городской округ — 6;

Зеленоградский городской округ — 5;

Озёрский городской округ — 5;

Мамоновский городской округ — 3;

Правдинский городской округ — 2;

Светлогорский городской округ — 2;

Краснознаменский городской округ — 2;

Нестеровский городской округ — 1;

Гвардейский городской округ — 1;

Славский городской округ — 1.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 20 декабря на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 425 007 человек, из них выявлено 15 482 случая заражения (12 142 человека выздоровели), умерли 158, остаются под медицинским наблюдением 9 921 человек.