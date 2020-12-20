Пищевые добавки, конфеты и сыр: Какие производства откроют в Индустриальном парке Храброво

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Фото: Instagram.com
Инфраструктуру в Индустриальном парке Храброво областные власти создавали последние несколько лет. Об этом в Инстаграме сообщил губернатор Антон Алиханов.
«Уже сегодня это 15 инвестиционных проектов с заключенными договорами аренды земельных участков. Более 1000 новых рабочих мест, более 5 млрд инвестиций. 4 инвестиционных проекта в активной фазе стройки: 2 проекта готовят стройплощадки, 2 проекта в завершающей стадии строительства. 11 проектов в активной фазе проектирования», - написал глава региона.
При этом глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев пояснил, какие именно производства появятся в новом индустриальном парке. Как он написал в Инстаграме, это будут пищевые производства:
- Проект по организации производства комплексных пищевых добавок для мясоперерабатывающей промышленности;
- Фабрика кондитерских изделий;
- Создание производства пищевых добавок;
- Хлебопекарное предприятие;
- Фабрика по производству молодых сыров.
Кроме того, речь идет о предприятиях обрабатывающей промышленности:
- Организации производства оборудования для предприятий нефтяной и газовой промышленности;
- Создание производства детских игровых площадок;
- Производство технических тканей;
- Производство современных гранулированных материалов;
- Промышленный комплекс по производству кремниевых пластин мощностью 1 ГВт в год и фотоэлектрических преобразователей мощностью 1 ГВт в год;
- Производство титановых имплантов;
- Производство компонентов для очистки воды;
- Сборочное, металлообрабатывающее производство, литье пластмасс;
- Производство оборудования для электростанций;
- Производство кремниевых пластин.
На комментарий подписчиков о том, что производство, вероятно, неполезных для здоровья, пищевых добавок для мясоперерабатывающих предприятий, нужно запрещать, а внедрять, Андрей Толмачев написал следующее: «Наш инвестор как раз и собирается производить специи пищевые, как говорится, все натуралъ!».
Чем «специи пищевые» отличаются от «комплексных пищевых добавок», Андрей Толмачев не сообщил.