Пищевые добавки, конфеты и сыр: Какие производства откроют в Индустриальном парке Храброво

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Инфраструктуру в Индустриальном парке Храброво областные власти создавали последние несколько лет. Об этом в Инстаграме сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Уже сегодня это 15 инвестиционных проектов с заключенными договорами аренды земельных участков. Более 1000 новых рабочих мест, более 5 млрд инвестиций. 4 инвестиционных проекта в активной фазе стройки: 2 проекта готовят стройплощадки, 2 проекта в завершающей стадии строительства. 11 проектов в активной фазе проектирования», - написал глава региона.

При этом глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев пояснил, какие именно производства появятся в новом индустриальном парке. Как он написал в Инстаграме, это будут пищевые производства:

- Проект по организации производства комплексных пищевых добавок для мясоперерабатывающей промышленности;

- Фабрика кондитерских изделий;

- Создание производства пищевых добавок;

- Хлебопекарное предприятие;

- Фабрика по производству молодых сыров.

Кроме того, речь идет о предприятиях обрабатывающей промышленности:

- Организации производства оборудования для предприятий нефтяной и газовой промышленности;

- Создание производства детских игровых площадок;

- Производство технических тканей;

- Производство современных гранулированных материалов;

- Промышленный комплекс по производству кремниевых пластин мощностью 1 ГВт в год и фотоэлектрических преобразователей мощностью 1 ГВт в год;

- Производство титановых имплантов;

- Производство компонентов для очистки воды;

- Сборочное, металлообрабатывающее производство, литье пластмасс;

- Производство оборудования для электростанций;

- Производство кремниевых пластин.

На комментарий подписчиков о том, что производство, вероятно, неполезных для здоровья, пищевых добавок для мясоперерабатывающих предприятий, нужно запрещать, а внедрять, Андрей Толмачев написал следующее: «Наш инвестор как раз и собирается производить специи пищевые, как говорится, все натуралъ!».

Чем «специи пищевые» отличаются от «комплексных пищевых добавок», Андрей Толмачев не сообщил.