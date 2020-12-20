Нацпарк «Куршская коса» купил специальный трактор для тушения пожаров

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Национальный парк «Куршская коса» приобрел специальный лесопожарный трактор ТЛ-4.

Как пояснили в пресс-службе нацпарка, эта техника предназначена для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных местах. Трактор способен прокладывать заградительные и опорные полосы, тушить пожары водой, пеной или огнетушащими эмульсиями. Кроме того, он может применяться как насосная станция для подачи воды.

В комплект вошло и оборудование для машины: плуг, прямой толкатель, лебедка.

На косе рассказали, что трактор также может использоваться для подвоза материала на укрепление авандюны в труднодоступных местах.

Деньги на трактор были выделены в рамках проекта «Куршская коса: борьба с пожарами» программы приграничного сотрудничества Литва-Россия 2014-2020.

Ранее в рамках проекта была приобретена цистерна-прицеп.