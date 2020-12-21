Польша недовольна продукцией калининградского завода «Янтарь»

Калининградский завод «Янтарь» готовится передать Военно-морскому флоту России флоту новый большой десантный корабль «Петр Моргунов» проекта 11711. Это будет уже второй БДК новой серии, призванной заменить давно устаревшие корабли проекта 1171 «Тапир», которые строились еще во времена СССР на Гданьской верфи. Из 14 их к настоящему моменту осталось в строю всего четыре

Как известно, строительство «Петра Моргунова» началось в июне 2015 года, на воду он был спущен 25 мая 2018 года. С декабря 2019 года до ноября 2020 года проходили ходовые испытания БДК.

Корабль имеет водоизмещение 5000 тонн, длина его корпуса – 120 метров, ширина – 16,5 метра. Скорость – до 18 узлов. Численность экипажа – 100 человек. Может перевозить 13 танков или 36 БМП, а также до 300 десантников.

Польша уже выразила недовольство появлением в составе ВМФ России нового корабля.