В Калининграде пропал 13-летний подросток

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 13-летнего Георгия Лашевича. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 18 декабря подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Ранее он неоднократно уходил из дома и возвращался.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы кудрявые, русые (по бокам короткострижен, сверху длинные, завязывает в хвост).

Был одет: красная куртка, серые спортивные штаны.

Особые приметы: на правой руке татуировка в виде ромба, на левой шрам от татуировки.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403, 552-487, 302-506 или 02.