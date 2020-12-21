На Янтарном комбинате добыли 525 тонн сырца

На Калининградском янтарном комбинате сезон добычи янтаря закрыт с результатом в 525 тонн. Как сообщает пресс-служба предприятия, это исторический рекорд – на Приморском карьере, который разрабатывается с 1976 года, такой объем сырца не добывали никогда.

В этом году комбинат должен был добыть 400 тонн камня, и этот показатель был достигнут на два месяца раньше запланированного срока - 25 октября. При этом извлекать янтарь из недр Приморского карьера начали на два месяца позже – 21 мая.

Обычно добычной сезон стартует в конце марта – первых числах апреля. Столь серьезное отставание от графика было вызвано режимом самоизоляции и другими ограничениями, введенными из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Мы видим растущий спрос на янтарь. Напомню, в 2020 году впервые еще до начала сезона добычи был законтрактован объем сырья, практический равный плановому годовому показателю. Кроме того, Янтарный комбинат способен добывать больший объем янтаря – месторождение и собственные ресурсы нам это позволяют, и мы решили, вопреки всем обстоятельствам завершающегося года, поставить рекорд. Нам это удалось», - отметил гендиректор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.