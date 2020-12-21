Samsung против Xiaomi: каким гаджетам отдали предпочтение калининградцы в черную пятницу

.

В «Черную пятницу» калининградцы чаще приобретали смартфоны фирмы Samsung. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи телефонов этого бренда выросли более чем на 20%. Больше всего жителей региона интересовала модель Samsung Galaxy M31. Об этом рассказали специалисты «МегаФон Ритейл», основываясь на статистике продаж в рамках акции «Черная пятница». Вторыми по популярности у жителей области стали гаджеты бренда Xiaomi, третьими – Apple.

Купить смартфоны и аксессуары на ежегодной распродаже можно было в интернет-магазинах и розничной сети компании, а также на онлайн-площадке AliExpress. «Скидка на ряд товаров достигала 30%. Основным трендом этого года стали покупки онлайн и возможность доставки на дом, в прошлом году калининградцы предпочитали выбирать смартфоны в наших салонах лично», - отметили в МегаФоне.

Количество приобретенных смартфонов по сравнению с прошлым годом осталось прежним. Однако, калининградцы стали делать выбор в пользу более дорогих гаджетов, тогда как в прошлом году предпочитали более бюджетные модели.

В топ-5 продаж среди аксессуаров по сравнению с 2019 годом в Калининградской области изменилось мало. Наибольшей популярностью в черную пятницу по прежнему пользовались защитные стекла, зарядные устройства, дата-кабели, чехлы с крышкой и гарнитуры.