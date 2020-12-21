15 школьников, 17 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 200 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В структуре заболевания 146 случаев ОРВИ, 44 случая пневмонии и 10 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 32 пенсионера;
- 19 медицинских работников;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 17 сотрудников образовательных учреждений;
- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 22 работника торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 11 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник банка;
- работник предприятия сферы услуг;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 2 работника с/х;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 46 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 15 учащихся (Школа 6, 56 Калининград, Школа 4, лицей 1 Балтийск, Школа 1, 3 Гусев, школа 1, Гимназия Гурьевск, Лицей 7 Черняховск, Школа 1 Светлый, школа 1 Светлогорск), в том числе по 11 установлен семейный контакт;
- воспитанник д/с 26 Гусева;
- студент БФУ
- 14 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 15682 случая заболевания.