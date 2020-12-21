15 школьников, 17 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 200 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В структуре заболевания 146 случаев ОРВИ, 44 случая пневмонии и 10 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 32 пенсионера;

- 19 медицинских работников;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 17 сотрудников образовательных учреждений;

- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 22 работника торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 11 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник банка;

- работник предприятия сферы услуг;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 2 работника с/х;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 46 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 15 учащихся (Школа 6, 56 Калининград, Школа 4, лицей 1 Балтийск, Школа 1, 3 Гусев, школа 1, Гимназия Гурьевск, Лицей 7 Черняховск, Школа 1 Светлый, школа 1 Светлогорск), в том числе по 11 установлен семейный контакт;

- воспитанник д/с 26 Гусева;

- студент БФУ

- 14 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 15682 случая заболевания.