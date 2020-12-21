В Калининграде уничтожат партию контрафактных шарфов и ремней

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининграде по решению уничтожат партию контрафактных шарфов и ремней. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

430 шарфов и шейных ремней с товарным знаком «УЕФА ЕВРО 2020, UEFA» обнаружили в автомобиле «Ауди», который следовал в область из Польши.

Получив от законного правообладателя заявление о том, что использование товарного знака осуществляется без его согласия, таможня завела административное дело.

Суд признал товар контрафактным и обязал гражданина России уплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.