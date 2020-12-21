Коронавирус за сутки выявили в 18-ти городах Калининградской области

.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калининградской области за сутки было выявлено 200 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 102 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 9
Озерский городской округ - 3
Балтийский городской округ – 6
Светловский городской округ - 4
Полесский городской округ – 3
Гурьевский городской округ - 20
Правдинский городской округ – 2
Гусевский городской округ – 4
Зеленоградский городской округ – 1
Светлогорский городской округ – 1
Краснознаменский городской округ – 1
Славский городской округ - 1
Ладушкинский городской округ – 1
Советский городской округ - 18
Мамоновский городской округ – 1
Черняховский городской округ – 9
Неманский городской округ - 11