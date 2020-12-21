Коронавирус за сутки выявили в 18-ти городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки было выявлено 200 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 102 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 9

Озерский городской округ - 3

Балтийский городской округ – 6

Светловский городской округ - 4

Полесский городской округ – 3

Гурьевский городской округ - 20

Правдинский городской округ – 2

Гусевский городской округ – 4

Зеленоградский городской округ – 1

Светлогорский городской округ – 1

Краснознаменский городской округ – 1

Славский городской округ - 1

Ладушкинский городской округ – 1

Советский городской округ - 18

Мамоновский городской округ – 1

Черняховский городской округ – 9

Неманский городской округ - 11