В Калининградской области стартовал новогодний донорский марафон

На областной Станции переливания крови в понедельник, 21 декабря, стартовал традиционный донорский марафон. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Доноры смогут пополнить банк крови «в атмосфере праздничного настроения», чтобы в период длительных зимних каникул лечебная сеть Калининградской области не испытывала затруднений в компонентах крови.

«Участников марафона ждут подарки и угощения от Деда Мороза и Снегурочки. Будет работать новогодняя фотозона, где доноры смогут сфотографироваться на память со сказочными персонажами», - отметили в правительственной пресс-службе.

Место проведения акции – Областная станция переливания крови (ул. Чкалова, 29).

Марафон продлится с 8 до 13 часов до 25 декабря.