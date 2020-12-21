Шесть авиакомпаний отменили часть рейсов в Калининград в январе 2021 года

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В январе 2021 года шесть российских авиакомпаний отменяют часть рейсов на калининградском направлении. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Храброво.

Авиакомпания «РусЛайн» отменяет с 2 января рейсы из Калининграда в Сыктывкар, Белгород и Петрозаводск. При этом авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Калининграда в Псков с последующим перелетом в Минеральные Воды. Начиная с 5 января, рейсы в Псков будут выполняться дважды в неделю по вторникам и пятницам.

С 12 января 2021 года авиакомпания «Северсталь» отменяет выполнение рейсов по маршруту Череповец-Калининград-Череповец по вторникам и субботам. При этом рейсы по четвергам и воскресеньям в расписании остаются.

С 11 января до 1 февраля авиакомпания «Аэрофлот» отменяет выполнение ежедневных ночных рейсов SU 1008/1009 по маршруту Шереметьево-Калининград-Шереметьево.

Авиакомпания «Азимут» с 15 января года отменяет часть рейсов из Калининграда в Краснодар и Минеральные Воды. Рейсы по данным направлениям остаются в расписании авиакомпания по вторникам и субботам.

С 14 января по 28 февраля Авиакомпания «Nordwind» отменяет выполнение рейсов Челябинск-Калининград-Челябинск.

Авиакомпания «Ютэйр» с 14 января по 28 февраля отменяет часть ежедневных ночных рейсов UT 389/390 по маршруту Внуково-Калининград-Внуково. Авиакомпания продолжит выполнять данные рейсы с частотой 2-3 раза в неделю.