Опрос Райффайзенбанка: 13% россиян не будут наряжать ёлку на Новый год

Среди тех, кто всё же собирается украшать свой дом к празднику, живую ёлку будут наряжать только 26%. 3% россиян соорудят ёлку «альтернативную» из веток, гирлянды, книг или чего-нибудь ещё. Лишь 1% опрошенных пока так и не определился с выбором. Большинство же будут украшать искусственное дерево. К тому же у 17% оно сохранилось ещё с прошлых лет.

Однако остальные опрошенные будут покупать ёлку к этому Новому году: 45% — в гипермаркете, 24% — на развалах, 9% закажут её онлайн, а 4% купят «с рук».

Интересно, что 18% респондентов уверены — меньший вред окружающей среде будет нанесён, если украсить живое дерево. 7% самым экологичным считают вариант с «альтернативной ёлкой». Безразличен этот вопрос только 8% россиян. Большинство (67%) более экологичным решением считают как раз искусственную ёлку.

- Искусственные ели можно использовать не один и не два раза — это делает их более экологичными и компенсирует тот вред, который был нанесён природе во время их производства, — рассказывает Ренат Лотфуллин, директор отдела административной и инженерной поддержки АО Райффайзенбанка. — Мы также стараемся использовать многократно и ёлочные украшения, а гирлянды — только энергосберегающие. Если экологическое решение стоит дороже вредных вариантов, мы всё равно отдаём ему приоритет.

Большинство россиян (91%) также наряжают ёлку из года в год в одними и теми же украшениями. 11% покупают новые, а старый декор выбрасывают. 6% привозят игрушки из путешествий. Среди иных вариантов (2%) — создание новогодних украшений вместе с детьми.