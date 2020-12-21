Роспотребнадзор потребовал закрыть ярмарку на острове Канта в Калининграде

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Новогодняя ярмарка открылась на острове Канта в Калининграде 18 декабря и в минувшие выходные собрала несколько тысяч человек. Планировалось, что гуляния будут проходить до 10 января, однако, судя по всему, этим планам сбыться не суждено.

Как сообщает klops.ru, региональный Роспотребнадзор потребовал закрыть ярмарку и уже направил предписание в правительство Калининградской области. Причины очевидны - сложная обстановка с ОРВИ и коронавирусом. Ранее губернатор Антон Алиханов в ответ на жалобы калининградцев сообщил на своей странице в Инстаграме о том, что «меры уже принимают».