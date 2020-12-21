В Калининграде ожидается усиление ветра, падение давления и обложной дождь

. Фото: Александр Подгорчук

Заметные изменения погоды ожидаются во вторник, 22 декабря. По прогнозу портала rp5.ru. во второй половине дня южный ветер усилится до скорости 13 метров в секунду и начнется обложной дождь.

Уже с самого утра завтрашнего дня начнет понижаться атмосферное давление. Если сейчас его значение составляет 764 миллиметра ртутного столба, то к вечеру вторника будет всего 752.

Температура воздуха в Калининграда останется выше нуля. Завтра днем термометр покажет +4 градуса, в ночь на среду - до +7.