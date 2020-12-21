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В Калининграде ожидается усиление ветра, падение давления и обложной дождь

Температура воздуха при этом останется положительной
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Заметные изменения погоды ожидаются во вторник, 22 декабря. По прогнозу портала rp5.ru. во второй половине дня южный ветер усилится до скорости 13 метров в секунду и начнется обложной дождь.

Уже с самого утра завтрашнего дня начнет понижаться атмосферное давление. Если сейчас его значение составляет 764 миллиметра ртутного столба, то к вечеру вторника будет всего 752.

Температура воздуха в Калининграда останется выше нуля. Завтра днем термометр покажет +4 градуса, в ночь на среду - до +7.

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