Калининградец избил и угрожал убить председателя СНТ

На калининградца завели уголовное дело за угрозу убийством председателю садового товарищества. Об том сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в СНТ «Золотой петушок». Местный 52-летний житель сначала избил, а затем угрожал председателю. Все произошло на глазах 71-летней матери мужчины, которая сообщила о произошедшем в полицию. Незамедлительно на место прибыл патрульный наряд. По предварительной информации, конфликт произошел на бытовой почве.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, отметили в пресс-службе полиции. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений во время конфликта. Потерпевшему выдано направление на прохождение медицинской экспертизы на установление тяжести вреда здоровью.