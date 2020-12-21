Музей янтаря в честь дня рождения запускает акцию «2 билета по цене 1»

. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградскому музею янтаря 29 декабря исполнится 41 год. По этому случаю музей утроит акцию для посетителей.

Как сообщает пресс-служба учреждения, во вторник, 29 декабря, у тех, кто планирует посетить музей вдвоем, будет возможность пройти в экспозицию по цене одного билета.

Музей янтаря был открыт в 1979 году.

Первоначально учреждение было филиалом Калининградского областного историко-художественного музея, но с 2003 года музей приобрел самостоятельность. В постоянной экспозиции посетителей ждет богатая коллекция высокохудожественных янтарных произведений из государственного собрания.