Власти объяснили появление стихийного фудкорта на острове Канта в Калининграде

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В Калининграде разгорается скандал с проведением новогодней ярмарки на острове Канта. В субботу ее посетили тысячи горожан, что на фоне сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции вызвало множество вопросов к организаторам мероприятия.

Как сообщил вице-премьер регионального правительства Илья Баринов, решение о размещении объектов нестационарной торговли было принято руководством Кафедрального собора при согласовании с минкультуризма. По его словам, власти ожидали, что основная масса нестационарных торговых мест будет передана для реализации сувенирной продукции местных ремесленников, чтобы жители без посещения помещений магазинов могли приобрести новогодние и рождественские подарки для родных и близких. Однако, получилось то, что в соцсетях это мероприятие уже назвали «пир во время чумы».

«Из-за высокой популярности Острова Канта среди населения и при отсутствии контроля за соблюдением мер по противодействию коронавирусу, как со стороны руководства Кафедрального собора и должностных лиц Министерства, так и со стороны предпринимателей, осуществляющих торговлю едой, он превратился в стихийный фудкорт, что не приемлемо в сегодняшней эпидемиологической ситуации, - заявил Баринов.

С понедельника работа ярмарки на острове Канта запрещена, также Илья Баринов сообщил, что некие должностные лица привлечены к ответственности.