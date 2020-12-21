На выходных в Калининграде задержали более 40 пьяных водителей

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области с 18 по 20 декабря проходило профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы проверяли водителей на предмет опьянения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего инспекторы выявили и задержали 44 пьяных водителя. Трое из них управляли автомобилями в состоянии опьянения повторно, теперь им грозит уголовная ответственность.

В ГИБДД напоминают, что сообщить о пьяном водителе можно по телефону горячей линии 8 (4012) 552-811.