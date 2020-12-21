На трассе Калининград-Нестеров открыли новый надземный пешеходный переход

. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На 21-м километре федеральной трассы Калининград-Нестеров в поселке Ушаково введен в эксплуатацию новый надземный пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Этот переход оборудован лифтовыми подъёмниками, также для маломобильных граждан устроены металлические пандусы, нанесена тактильная разметка.

Переход позволит жителя поселка безопасно и беспрепятственно пересекать оживленную проезжую часть в любое время суток.

Также в ведомстве сообщили, что в ближайшее время на федеральной трассе введут в эксплуатацию новые линии освещения общей протяженностью более десяти километров.