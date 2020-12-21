В парке Светлогорска установят копию скульптуры Германа Брахерта

Копия скульптуры, которая с 2005 года украшала парк, перевезена в Калининград в Музей изобразительных искусств. Фото: Александр КАТЕРУША

Объявлены торги на создание копии знаменитой скульптуры Германа Брахерта «Несущая воду».

Заказчиком выступает администрация Светлогорского городского округа. Начальная стоимость контракта составляет 952 600 рублей.

По информации, которая выложена на портале госзакупок, речь идет об изготовлении «скульптурного произведения с постаментом на пьедестале с фонтаном из натурального камня». Установить копию работы Брахерта планируют в Лиственничном парке Светлогорска.

В основании памятника появится фонтан.

Скульптуру «Несущая воду» Герман Брахерт изготовил в 1940 году. Оригинал хранится в доме-музее скульптора в Отрадном. Копия, которая с 2005 года украшала парк, перевезена в Калининград в Музей изобразительных искусств.