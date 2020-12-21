В Калининграде появились новые точки по приему стекла

Открытие первой передвижной точки по сбору стеклотары Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде расширяет свою сеть региональный союз переработчиков. Если в конце октября этого года на улице Портовой открылся первый пункт приема стеклотары, то в минувшую пятницу их стало уже три: один контейнер появился у дома 82 на улице Багратиона, и еще один у дома №29 на Эльблонской.

В пресс-службе союза переработчиков добавили, что во вторник 22 декабря контейнеры под стекло появятся еще по трем адресам (Солнечный бульвар, д.18; Багратиона, д. 48-56; Октябрьская, д. 67). Кроме того, по выходным в разных точках города появляются передвижные контейнеры (впервые такой контейнер появился на улице Чайковского, у второго входа в зоопарк в середине октября).

Напомним, ранее руководитель союза Святослав Лавриненко заявлял, что из переработанного стекла, смешанного с цементом, в Калининграде производят тротуарную плитку, столбы, ограждающие конструкции в виде заборов.

- Есть также готовый проект по оборудованию из этой продукции контейнерных площадок по сбору мусора. На изготовление одной такой площадки размером 6 на 3 метра, по словам, уходит 10 тысяч бутылок (это около семи тонн стекла), - уточнял Лавриненко.