Роман Алексея Иванова о Восточной Пруссии выйдет в январе 2021 года

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Новый роман Алексея Иванова «Тени тевтонов» выйдет в январе 2021 года в двух форматах. Об этом в Инстаграме сообщила Юлия Зайцева, продюсер писателя.

14 января состоится премьера аудиосериала в международном сервисе аудиокниг Storytel;

25 января роман выйдет в традиционной бумажной версии в издательстве «РИПОЛ классик».

«Невозможно больше молчать, потому что каждый абзац этого романа вибрирует внутри. Поначалу едва ощутимый, читательский зуд нарастает с каждой страницей, разом гонит читать быстрее и мечтать, чтобы книга не заканчивалась», - пишет о книге критик Наталья Ломыкина.

Алексей Иванов – автор романов «Географ глобус пропил», «Тобол», «Ёбург».

Действие нового романа «Тени тевтонов» происходит в Восточной Пруссии. На написание его автора вдохновила Калининградская область.