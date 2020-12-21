Реликтовый подводный лес под Зеленоградском Фото: Александр КАТЕРУША

Жители Калининградской области снова стали свидетелями природного явления – под Зеленоградском море обнажило реликтовый лес. Об этом на своей странице в фейсбуке заявил директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина.

- Геоморфологическая ситуация в Калининградской области привела к достаточно редкому для региона явлению — отступанию моря, в результате чего на поверхности оказались корни реликтовых деревьев, которые росли здесь сотни или даже тысячи лет назад. – написал Калина. - У основания Куршской косы тоже выглядывает такой лес. Летом среди коряг пытались купаться люди, рискуя серьезно покалечиться. Эти стволы под водой являлись местообитанием для водорослей и остаются ими же покрытыми. Зимой, если будут морозы, покроются и наледью. Не пытайтесь сфотографироваться, стоя на корне или на волнорезе - вы же не чайки. Удачное фото не стоит жизни!

Калину в комментариях тут же поправила эколог Александра Королева:

- Геоморфология изучает историю и динамику изменения рельефа. С рельефом же в данном случае ничего не происходило. Произошли метеорологические изменения. Это случается в юго-восточной Балтике зимой, подули устойчивые ветра восточных румбов. Вот море и отступило, - написала она.